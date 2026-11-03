Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Lohnendes Carrefour-Investment?
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03.11.2026 10:03:41
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Carrefour-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,13 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,838 Carrefour-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 13,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,15 EUR wert. Mit einer Performance von -23,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Carrefour-Wert an der Börse wurde auf 9,23 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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