CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Carrefour-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Carrefour-Aktie betrug an diesem Tag 15,96 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hat, hat nun 6,268 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (16,47 EUR), wäre die Investition nun 103,20 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 3,20 Prozent vermehrt.

Carrefour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,70 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at