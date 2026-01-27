Carrefour Aktie
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren verloren
Die Carrefour-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, hätte er nun 570,939 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 13,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 947,47 EUR wert. Mit einer Performance von -20,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
