Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Profitable Carrefour-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren verloren
Carrefour-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,621 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,12 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 18.05.2026 auf 17,46 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 1,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 12,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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