Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Performance unter der Lupe
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18.08.2026 10:03:34
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,07 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Carrefour-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,582 Carrefour-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 917,40 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Papiers am 17.08.2026 auf 15,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,26 Prozent eingebüßt.
Carrefour war somit zuletzt am Markt 11,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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