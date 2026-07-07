CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Carrefour-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81,037 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 1 290,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,01 Prozent gesteigert.

Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at