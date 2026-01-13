Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Lukrativer Carrefour-Einstieg?
|
13.01.2026 10:03:41
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 13.01.2016 wurde die Carrefour-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Carrefour-Anteile betrug an diesem Tag 22,84 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carrefour-Aktie investiert, befänden sich nun 4,379 Carrefour-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,35 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 12.01.2026 auf 14,24 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,65 Prozent.
Am Markt war Carrefour jüngst 10,06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
