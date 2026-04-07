Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

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Langfristige Investition 07.04.2026 10:03:42

CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carrefour-Aktien verlieren können.

Am 07.04.2016 wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Carrefour-Aktie betrug an diesem Tag 21,07 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Carrefour-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,746 Carrefour-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Carrefour-Aktie auf 16,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,87 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 23,13 Prozent gleich.

Der Carrefour-Wert an der Börse wurde auf 11,44 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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