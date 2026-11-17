Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Carrefour-Aktie statt. Der Schlusskurs der Carrefour-Aktie betrug an diesem Tag 20,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Carrefour-Papier investiert hätte, befänden sich nun 480,796 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (14,23 EUR), wäre die Investition nun 6 841,73 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,58 Prozent verringert.

Der Marktwert von Carrefour betrug jüngst 10,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at