CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Carrefour-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,57 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 46,352 Carrefour-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.05.2026 778,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,80 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 22,15 Prozent.

Insgesamt war Carrefour zuletzt 11,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at