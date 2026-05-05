Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Lukrative Carrefour-Anlage?
|
05.05.2026 10:03:51
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Carrefour-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,57 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 46,352 Carrefour-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.05.2026 778,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,80 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 22,15 Prozent.
Insgesamt war Carrefour zuletzt 11,97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carrefour S.A.
Analysen zu Carrefour S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carrefour S.A.
|16,74
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.