CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,91 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 719,166 Carrefour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 679,97 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 3,20 Prozent gleich.

Am Markt war Carrefour jüngst 9,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at