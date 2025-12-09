Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Langfristige Performance
|
09.12.2025 10:03:51
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,91 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 719,166 Carrefour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 679,97 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 3,20 Prozent gleich.
Am Markt war Carrefour jüngst 9,53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.