CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Carrefour-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Carrefour-Anteile an diesem Tag 14,48 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,908 Carrefour-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,36 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 24.11.2025 auf 12,94 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,64 Prozent verringert.

Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at