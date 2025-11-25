Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Carrefour-Performance
|
25.11.2025 10:03:41
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Carrefour-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Carrefour-Anteile an diesem Tag 14,48 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,908 Carrefour-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,36 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 24.11.2025 auf 12,94 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,64 Prozent verringert.
Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten
|
10:03
|CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.11.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Angespannte Stimmung in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|Euronext-Handel: CAC 40-Börsianer greifen zu (finanzen.at)