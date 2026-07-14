Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Lukrative Carrefour-Investition?
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14.07.2026 10:03:55
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carrefour von vor 3 Jahren bedeutet
Die Carrefour-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,11 EUR. Bei einem Carrefour-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 584,624 Carrefour-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.07.2026 auf 16,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 713,53 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,86 Prozent.
Der Börsenwert von Carrefour belief sich zuletzt auf 11,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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