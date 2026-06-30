CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carrefour von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Carrefour-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Carrefour-Anteile an diesem Tag bei 20,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,845 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 16,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,53 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 79,53 EUR, was einer negativen Performance von 20,47 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Carrefour einen Börsenwert von 11,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at