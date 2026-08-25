Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

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Profitabler Carrefour-Einstieg? 25.08.2026 10:03:37

CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carrefour von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Carrefour-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,84 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carrefour-Aktie investiert, befänden sich nun 479,831 Carrefour-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Carrefour-Papiers auf 16,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 706,09 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 22,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Carrefour einen Börsenwert von 11,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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