CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel wäre eine Carrefour-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert

Bei einem frühen Carrefour-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Carrefour-Anteile bei 14,13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Carrefour-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,080 Carrefour-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 14,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,71 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 0,71 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Carrefour eine Marktkapitalisierung von 9,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at