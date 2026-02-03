Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 03.02.2026 10:04:03

CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel wäre eine Carrefour-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert

Bei einem frühen Carrefour-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Carrefour-Anteile bei 14,13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Carrefour-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,080 Carrefour-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 14,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,71 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 0,71 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Carrefour eine Marktkapitalisierung von 9,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carrefour S.A.

mehr Nachrichten