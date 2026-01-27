CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Crédit Agricole Aktie
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Crédit Agricole-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,96 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, befänden sich nun 9,127 Crédit Agricole-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 161,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,72 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 61,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Crédit Agricole belief sich zuletzt auf 52,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
