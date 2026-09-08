Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Langfristige Performance
|
08.09.2026 10:03:40
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Crédit Agricole-Anteile bei 11,16 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 896,218 Crédit Agricole-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 907,15 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Anteils am 07.09.2026 auf 18,87 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 16 907,15 EUR, was einer positiven Performance von 69,07 Prozent entspricht.
Crédit Agricole erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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