Lukrative Crédit Agricole-Investition? 24.02.2026 10:04:07

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie gebracht.

Crédit Agricole-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 88,106 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (18,72 EUR), wäre die Investition nun 1 648,90 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 648,90 EUR, was einer positiven Performance von 64,89 Prozent entspricht.

Crédit Agricole wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

