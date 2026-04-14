CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Crédit Agricole-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Crédit Agricole-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Anteile betrug an diesem Tag 15,76 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 634,719 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 844,18 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Anteils am 13.04.2026 auf 17,09 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,44 Prozent angewachsen.

Crédit Agricole war somit zuletzt am Markt 48,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at