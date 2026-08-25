Crédit Agricole Aktie

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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Lukrative Crédit Agricole-Anlage? 25.08.2026 10:03:37

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Crédit Agricole-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Crédit Agricole-Papier an diesem Tag bei 7,69 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13,003 Crédit Agricole-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 248,16 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Anteils am 24.08.2026 auf 19,09 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 148,16 Prozent zugenommen.

Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 57,70 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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