CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie Anlegern gebracht.

Crédit Agricole-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,74 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Crédit Agricole-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,515 Crédit Agricole-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,59 EUR, da sich der Wert einer Crédit Agricole-Aktie am 22.06.2026 auf 17,69 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 50,59 Prozent.

Am Markt war Crédit Agricole jüngst 50,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at