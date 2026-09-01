Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Langfristige Performance
|
01.09.2026 10:03:56
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Crédit Agricole-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Crédit Agricole-Aktie an diesem Tag bei 15,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 64,020 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 185,34 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Anteils am 31.08.2026 auf 18,52 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 18,53 Prozent.
Insgesamt war Crédit Agricole zuletzt 56,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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