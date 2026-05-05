CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 264,694 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 16,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 880,10 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,80 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Crédit Agricole betrug jüngst 46,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at