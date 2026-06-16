CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Crédit Agricole-Anteile bei 10,83 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 923,020 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (16,93 EUR), wäre das Investment nun 15 626,73 EUR wert. Mit einer Performance von +56,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Crédit Agricole eine Marktkapitalisierung von 47,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at