Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Hochrechnung
|
06.01.2026 10:03:44
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Crédit Agricole-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Crédit Agricole-Anteile an diesem Tag 10,03 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,970 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Crédit Agricole-Aktie auf 17,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,97 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Crédit Agricole belief sich zuletzt auf 53,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
