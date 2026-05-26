CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Crédit Agricole-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 835,003 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 570,81 EUR wert. Mit einer Performance von +45,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Crédit Agricole wurde am Markt mit 48,80 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at