Crédit Agricole Aktie

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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Frühe Anlage 15.09.2026 10:03:29

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Crédit Agricole-Papier an diesem Tag 11,84 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Crédit Agricole-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,449 Crédit Agricole-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 155,80 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 55,80 Prozent vermehrt.

Crédit Agricole markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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