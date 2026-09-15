Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Frühe Anlage
|
15.09.2026 10:03:29
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Crédit Agricole-Papier an diesem Tag 11,84 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Crédit Agricole-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,449 Crédit Agricole-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 155,80 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 55,80 Prozent vermehrt.
Crédit Agricole markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
10:03
|CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.09.26
|CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.09.26
|CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euronext-Handel CAC 40 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
26.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|18,26
|-0,79%