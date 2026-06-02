CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.06.2016 wurde das Crédit Agricole-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,34 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,986 Crédit Agricole-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.06.2026 197,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,45 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 97,17 Prozent.

Crédit Agricole erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at