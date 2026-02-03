CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.02.2021 wurde das Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Crédit Agricole-Anteile an diesem Tag bei 9,28 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 107,758 Crédit Agricole-Anteilen. Die gehaltenen Crédit Agricole-Aktien wären am 02.02.2026 1 991,37 EUR wert, da der Schlussstand 18,48 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99,14 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich jüngst auf 55,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at