Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Rentables Crédit Agricole-Investment?
|
03.02.2026 10:04:03
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 03.02.2021 wurde das Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Crédit Agricole-Anteile an diesem Tag bei 9,28 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 107,758 Crédit Agricole-Anteilen. Die gehaltenen Crédit Agricole-Aktien wären am 02.02.2026 1 991,37 EUR wert, da der Schlussstand 18,48 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99,14 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich jüngst auf 55,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!