Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Rentable Crédit Agricole-Investition?
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28.04.2026 10:03:39
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,99 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 83,421 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Crédit Agricole-Papiere wären am 27.04.2026 1 429,42 EUR wert, da der Schlussstand 17,14 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,94 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich zuletzt auf 48,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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