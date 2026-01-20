CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor einem Jahr verdient

Crédit Agricole Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde die Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Crédit Agricole-Anteile bei 14,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 705,467 Crédit Agricole-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Crédit Agricole-Aktie auf 17,41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 278,66 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,79 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Crédit Agricole bezifferte sich zuletzt auf 53,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
