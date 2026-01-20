Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Crédit Agricole-Investmentbeispiel 20.01.2026 10:04:06

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Crédit Agricole-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Crédit Agricole-Anteile bei 14,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 705,467 Crédit Agricole-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Crédit Agricole-Aktie auf 17,41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 278,66 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,79 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Crédit Agricole bezifferte sich zuletzt auf 53,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Nachrichten