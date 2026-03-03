Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

Langfristige Investition 03.03.2026 10:04:01

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Crédit Agricole-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Crédit Agricole-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,53 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, befänden sich nun 866,981 Crédit Agricole-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 15 943,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,39 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 943,78 EUR, was einer positiven Performance von 59,44 Prozent entspricht.

Alle Crédit Agricole-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 17,57 -4,33% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

