Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Crédit Agricole-Investition im Blick
|
18.08.2026 10:03:34
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Crédit Agricole-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Aktie betrug an diesem Tag 11,98 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 835,003 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 758,52 EUR, da sich der Wert einer Crédit Agricole-Aktie am 17.08.2026 auf 20,07 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67,59 Prozent gesteigert.
Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 61,11 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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