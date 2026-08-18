Crédit Agricole Aktie

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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Crédit Agricole-Investition im Blick 18.08.2026 10:03:34

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Crédit Agricole-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Crédit Agricole-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Aktie betrug an diesem Tag 11,98 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 835,003 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 758,52 EUR, da sich der Wert einer Crédit Agricole-Aktie am 17.08.2026 auf 20,07 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67,59 Prozent gesteigert.

Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 61,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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