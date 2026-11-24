Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 62,131 Crédit Agricole-Papiere. Die gehaltenen Crédit Agricole-Papiere wären am 23.11.2026 958,37 EUR wert, da der Schlussstand 15,43 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,16 Prozent eingebüßt.

Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 46,31 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at