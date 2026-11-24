Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Langfristige Performance
|
24.11.2026 10:03:35
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 62,131 Crédit Agricole-Papiere. Die gehaltenen Crédit Agricole-Papiere wären am 23.11.2026 958,37 EUR wert, da der Schlussstand 15,43 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,16 Prozent eingebüßt.
Der Crédit Agricole-Wert an der Börse wurde auf 46,31 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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