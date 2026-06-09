Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Rentable Crédit Agricole-Anlage?
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09.06.2026 10:04:08
CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: Wäre eine Investition in Crédit Agricole von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Am 09.06.2025 wurde das Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Crédit Agricole-Aktie bei 16,49 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 60,643 Crédit Agricole-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,61 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,06 Prozent.
Am Markt war Crédit Agricole jüngst 46,73 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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