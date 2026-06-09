Crédit Agricole Aktie

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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Rentable Crédit Agricole-Anlage? 09.06.2026 10:04:08

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: Wäre eine Investition in Crédit Agricole von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Wer vor Jahren in Crédit Agricole eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.06.2025 wurde das Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Crédit Agricole-Aktie bei 16,49 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 60,643 Crédit Agricole-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,61 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,06 Prozent.

Am Markt war Crédit Agricole jüngst 46,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
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