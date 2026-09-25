Eiffage Aktie
WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452
|Frühe Anlage
|
25.09.2026 10:03:40
CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eiffage-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Eiffage-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eiffage-Aktie an diesem Tag 90,30 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 110,742 Eiffage-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 661,13 EUR, da sich der Wert einer Eiffage-Aktie am 24.09.2026 auf 105,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,61 Prozent gesteigert.
Eiffage wurde am Markt mit 10,29 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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