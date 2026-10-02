CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eiffage von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eiffage-Aktien gewesen.

Das Eiffage-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 87,74 EUR. Bei einem Eiffage-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,140 Eiffage-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,47 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,47 Prozent angezogen.

Der Eiffage-Wert an der Börse wurde auf 9,73 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at