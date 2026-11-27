Eiffage Aktie
WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452
|Eiffage-Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eiffage von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Eiffage-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Eiffage-Aktie letztlich bei 81,76 EUR. Bei einem Eiffage-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,309 Eiffage-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eiffage-Aktie auf 108,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 209,39 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,09 Prozent angewachsen.
Am Markt war Eiffage jüngst 10,33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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