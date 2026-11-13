Eiffage Aktie
WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452
|Lukrativer Eiffage-Einstieg?
|
13.11.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eiffage von vor einem Jahr verloren
Das Eiffage-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 112,30 EUR. Bei einem Eiffage-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,890 Eiffage-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,37 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Anteils am 12.11.2026 auf 109,35 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 2,63 Prozent gleich.
Eiffage wurde am Markt mit 10,56 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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