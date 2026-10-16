Eiffage Aktie

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WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452

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Eiffage-Investition 16.10.2026 10:03:30

CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eiffage von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Eiffage-Einstiegs gewesen.

Am 16.10.2025 wurde die Eiffage-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 113,00 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Eiffage-Aktie investierten, hätten nun 88,496 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Eiffage-Aktie auf 100,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 915,93 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 915,93 EUR, was einer negativen Performance von 10,84 Prozent entspricht.

Eiffage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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