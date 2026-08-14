Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Rentable Engie (ex GDF Suez)-Investition? 14.08.2026 10:03:41

CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Engie (ex GDF Suez)-Anteile an diesem Tag bei 18,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,363 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie auf 26,13 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,14 EUR wert. Mit einer Performance von +40,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 65,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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