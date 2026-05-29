Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Engie (ex GDF Suez)-Performance im Blick
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29.05.2026 10:03:53
CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren eingefahren
Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 71,849 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 910,48 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 28.05.2026 auf 26,59 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 91,05 Prozent.
Engie (ex GDF Suez) wurde am Markt mit 68,23 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images