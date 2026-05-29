CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Engie (ex GDF Suez) gewesen.

Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 71,849 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 910,48 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 28.05.2026 auf 26,59 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 91,05 Prozent.

Engie (ex GDF Suez) wurde am Markt mit 68,23 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at