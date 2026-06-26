CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 26.06.2023 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,36 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 696,573 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 849,26 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 25.06.2026 auf 27,06 EUR belief. Mit einer Performance von +88,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich jüngst auf 67,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at