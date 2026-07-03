CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 11,75 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,508 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie auf 27,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 231,16 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 131,16 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Engie (ex GDF Suez) einen Börsenwert von 67,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at