Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Lohnende Engie (ex GDF Suez)-Anlage?
|
02.01.2026 10:03:35
CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Engie (ex GDF Suez)-Papier an diesem Tag bei 15,53 EUR. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,412 Engie (ex GDF Suez)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 22,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 443,48 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 54,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten
|
17:58
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26