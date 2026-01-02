CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Engie (ex GDF Suez)-Papier an diesem Tag bei 15,53 EUR. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,412 Engie (ex GDF Suez)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 22,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 443,48 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 54,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at