Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Performance unter der Lupe
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19.06.2026 10:04:24
CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingefahren
Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,52 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,230 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 372,95 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 18.06.2026 auf 26,80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 37,30 Prozent.
Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 68,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images