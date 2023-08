CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Engie (ex GDF Suez) gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Engie (ex GDF Suez)-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,13 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, befänden sich nun 583,771 Engie (ex GDF Suez)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 544,07 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 10.08.2023 auf 14,64 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 14,56 Prozent verkleinert.

Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at