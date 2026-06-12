CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.06.2016 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,12 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,085 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers auf 27,41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,19 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 194,19 EUR, was einer positiven Performance von 94,19 Prozent entspricht.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 68,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at