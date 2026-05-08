CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.05.2021 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,61 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investierten, hätten nun 79,290 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (26,86 EUR), wäre die Investition nun 2 129,72 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 112,97 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 70,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at